Netflix, crescita record degli abbonati dopo lo stop alla condivisione delle password

Netflix ce l'ha fatta: il pugno duro contro gli abbonamenti condivisi sembra aver pagato perché dopo l'entrata in vigore dei nuovi termini il numero di iscritti è aumentato , perlomeno negli Stati Uniti. I dati condivisi da Antenna e relativi al mercato USA evidenziano come la piattaforma di video streaming abbia guadagnato più abbonat i nei quattro giorni successivi allo stop (avvenuto contemporaneamente anche in Italia) di quanto non abbia mai fatto da quando sono attive le rilevazioni della società di analisi.

Nonostante il proliferare di movimenti #CancelNetflix in tutto il mondo che raccolgono gli insoddisfatti del servizio - non solo per la fine condivisione degli account, ma anche per la qualità dell'offerta - sembra davvero che Netflix sia riuscita nel suo intento. I 100 milioni di utenti che fino a poco tempo fa condividevano la password del titolare dell'account ora per continuare ad accedere al servizio devono attivare un nuovo abbonamento o, in alternativa, pagare una determinata cifra (4,99 euro al mese in Italia, 7,99 dollari negli Stati Uniti) per occupare uno slot per utente extra esterno al nucleo domestico.

Ricordiamo che in Italia gli abbonati al piano Standard possono aggiungerne uno solo, due sono invece gli slot per il piano Premium e zero per il piano base o il piano standard con pubblicità.