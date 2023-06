Elon Musk riconquista il titolo di uomo più ricco del mondo

Come anticipato sopra, a movimentare nuovamente la classifica ci ha pensato il crollo delle azioni del conglomerato francese, che ha di fatto cancellato oltre 5 miliardi di dollari dalla fortuna personale di Arnault. Nel contempo, la ricchezza di Musk è aumentata di quasi 2 miliardi di dollari grazie ai guadagni portati a casa con Tesla. Ecco la classifica aggiornata al 1° giugno 2023.

Musk aveva per la prima volta conquistato il titolo di uomo più ricco del mondo nel gennaio 2021 e da allora ha scambiato più volte la sua posizione sia con Arnault, sia con il fondatore di Amazon, Jeff Bezos. Attualmente Musk vanta un patrimonio netto di 192 miliardi di dollari, secondo i dati di Bloomberg, grazie ovviamente all'aumento del prezzo delle azioni di Tesla, che solo a maggio sono cresciute del 26%. Ciò è avvenuto in concomitanza con l'arrivo di Linda Yaccarino nella posizione di CEO di Twitter, poiché gli investitori si sono riversati sul titolo Tesla ipotizzando che Musk avrebbe avuto più tempo da dedicare all'azienda automobilistica.

Per quanto riguarda il secondo in classifica, possiamo dire che non se la passa troppo male. Il patrimonio netto totale del magnate francese ammonta ora a 187 miliardi di dollari, secondo Bloomberg. Rimane comodamente la seconda persona più ricca del mondo, davanti a Bezos, che ha un patrimonio di 144 miliardi di dollari.

Bill Gates, il CTO di Oracle, Larry Ellison, l'ex CEO di Microsoft Steve Ballmer, la leggenda degli investimenti Warren Buffett, i co-fondatori di Google Larry Page e Sergey Brin e il CEO di Meta Platforms Mark Zuckerberg completano la top 10.