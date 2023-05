ACE lancia una task force contro pirateria sportiva: DAZN nuovo membro

DAZN ha annunciato di essere entrata a far parte dell’ Alliance for Creativity and Entertainment​ (ACE) , la più grande ed efficace coalizione globale antipirateria , con l’obiettivo di difendere i contenuti dell'industria dello streaming sportivo.

ISTITUITA UNA NUOVA TASK FORCE

Contestualmente all’ingresso di DAZN, la coalizione ha anche annunciato l’istituzione della ACE Sports Piracy Task Force , un’unità creata per rafforzare e coordinare ulteriormente gli sforzi di ACE volti alla lotta contro la pirateria in ambito sportivo. Collaborando con le forze dell'ordine e altri partner, si legge in una nota, l’ACE Sports Piracy Task Force perseguirà azioni di contrasto per interrompere la trasmissione di contenuti pirata e chiudere siti illegali

"Il furto della proprietà intellettuale dei contenuti sportivi trasmessi in diretta è un problema del settore che ha un impatto negativo su tutti gli sport e anche sui tifosi, e necessita di uno sforzo congiunto a livello globale per far sí che venga affrontato in modo significativo. ACE rappresenta la sede naturale per ospitare la task force sulla pirateria sportiva, data la sua reputazione ed esperienza nella realizzazione di programmi d'azione efficaci"

DAZN é la 53esima azienda ad aderire ad ACE da quando la coalizione è stata istituita nel 2017 e di cui fanno già parte, tra le altre, Amazon, AppleTV+, Netflix , Sky, CBS Corporation, MGM, Sony Pictures Entertainment, Twentieth Century Fox, The Walt Disney Company e Warner Bros. Entertainment Inc. A questa alleanza, prosegue la nota, si uniranno nei prossimi mesi anche altre aziende del settore dei media, dell'intrattenimento e delle trasmissioni sportive.

MAGGIORE ATTENZIONE SU CRESCENTE MINACCIA

L'ACE ha messo finora a segno importanti operazioni contro diverse reti di pirateria sportiva, incluso il blocco di una nota base operativa con sede in Marocco pochi giorni prima della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022, per la quale beIN, importante emittente sportiva internazionale già membro dell'alleanza, era broadcaster ufficiale in Medio Oriente, Nord Africa e Francia.

Con DAZN e la creazione della task force, conclude la nota, aumenta l'attenzione della coalizione sulla crescente minaccia che le operazioni di pirateria su larga scala rappresentano per le emittenti, i distributori e le leghe sportive che trasmettono contenuti in diretta. Secondo uno studio, la lotta alla pirateria sportiva globale potrebbe rappresentare per il settore un guadagno annuo aggiuntivo di 28 miliardi di dollari.

Nel tentativo di contrastare la pirateria online, lo scorso marzo la Camera ha approvato il nuovo testo in materia che stabilisce il rafforzamento delle pene per chi trasmette e chi fruisce di contenuti pirata. Contestualmente, sono stati anche incrementati anche i poteri dell'AGCOM che potrà intervenire in maniera ancora più decisa nei confronti dei casi di pirateria informatica, inclusi quelli che riguardano la trasmissione di contenuti in diretta