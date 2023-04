Cripto-attività: Parlamento UE approva nuove norme su tracciabilità trasferimenti

Il dibattito sulla regolamentazione delle cripto-attività continua a far discutere in tutto il mondo, con governi e organizzazioni che cercano di trovare un equilibrio tra la protezione dei consumatori e la promozione dell'innovazione finanziaria. Nelle scorse ore, con 529 voti favorevoli, 29 contrari e 14 astensioni, il Parlamento europeo ha approvato le prime norme dell'UE per tracciare i trasferimenti di cripto-asset come Bitcoin e token di moneta elettronica, al fine di prevenire il riciclaggio di denaro e la criminalità finanziaria.

RICHIESTA LA 'TRAVEL RULE'

Le nuove regole richiederanno la cosiddetta "travel rule", ossia che le informazioni sull'origine e sul beneficiario finale dei cripto-asset "viaggino" con la transazione e siano conservate da entrambi i partecipanti al trasferimento. Le regole copriranno anche le transazioni, superiori a 1.000 euro, dai cosiddetti “self-hosted wallets” (cripto-attività che non sono gestite da una parte terza, come un istituto finanziario o un fornitore di servizi di credito) quando interagiscono con portafogli gestiti da piattaforme di servizi di cripto-attività. Le norme non interesseranno invece i trasferimenti da persona a persona effettuati senza l’intervento di un fornitore (provider) o quelli tra fornitori, se agiranno per conto personale.

REGOLE COMUNI SU SUPERVISIONE E PROTEZIONE CONSUMATORI

Il Parlamento europeo, sempre in via definitiva e con 517 voti favorevoli, 38 contrari e 18 astensioni, ha anche approvato nuove regole comuni sulla supervisione, la protezione dei consumatori e le salvaguardie ambientali dei cripto-asset. Questo progetto di legge, concordato informalmente con il Consiglio nel giugno 2022, mira a regolare le cripto-attività che non sono regolate dalla legislazione vigente sui servizi finanziari. Le disposizioni principali per coloro che emettono e negoziano cripto-attività riguardano la trasparenza, la divulgazione, l'autorizzazione e la vigilanza nell'ambito delle transazioni. Il testo, concordato, infine, comprende anche misure contro la manipolazione del mercato e che andranno a prevenire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altre attività criminali. Per contrastare i rischi di riciclaggio di denaro, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) dovrà istituire un registro pubblico con i nomi dei fornitori di servizi di cripto-attività non conformi che operano in territorio UE senza autorizzazione. Per ridurre l'elevata impronta di carbonio delle criptovalute, i fornitori di servizi significativi dovranno anche pubblicare il loro consumo di energia.

I PROSSIMI PASSI

Tutti i testi dovranno essere formalmente approvati dal Consiglio e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'UE, per poi entrare in vigore 20 giorni dopo. Queste nuove regole potrebbero portare ad un cambiamento significativo nel modo in cui le cripto-attività sono regolate in Europa e potrebbero avere ripercussioni globali. Molti altri paesi stanno seguendo l'esempio dell'UE e stanno anche introducendo regolamentazioni simili. Tuttavia, bisognerà capire come queste norme verranno implementate. Da un lato, i sostenitori delle cripto-attività sperano che le regolamentazioni non impediscano l'innovazione e lo sviluppo del settore, dall'altro, coloro che cercano di proteggere i consumatori sperano che queste regole garantiscano un ambiente finanziario più sicuro per gli investitori.