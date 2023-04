Elon Musk ha dato vita a X.AI Corp, la sua azienda di intelligenza artificiale | Rumor

La notizia si basa su un deposito statale risalente al mese scorso e visionato dalle fonti, secondo il quale la nuova società elencherebbe Elon Musk come l'amministratore unico, mentre Jared Birchall, il direttore degli uffici della sua famiglia, figurerebbe come segretario. Musk è noto per l'affinità che ha con la lettera "X", vi basti pensare che in tempi recenti ha anche ribattezzato Twitter, Inc. come X Corp.

Particolarmente foriero di notizie importanti e colpi di mercato è il WSJ in queste ore, che dopo aver parlato dell'affare Sega - Rovio , ha lanciato una notizia bomba su Elon Musk . Il fondatore di Tesla e SpaceX, che ultimamente è stato dichiaratamente critico nei confronti dei più recenti strumenti di intelligenza artificiale , potrebbe aver mosso il primo passo all'interno del segmento con un progetto tutto suo. Secondo un numero crescente di fonti, tra cui il WSJ e il Financial Times, Musk avrebbe fondato una nuova società di intelligenza artificiale chiamata X.AI Corp.

Poi c'è stato un apparente cambio di mentalità negli ultimi mesi, guarda caso in seguito al vertiginoso aumento di popolarità di ChatGPT. Musk si è fatto sostenitore e firmatario, assieme a molti esperti del settore di fama mondiale, di una lettera aperta che esortava i leader delle aziende tecnologiche in prima linea a sospendere per almeno sei mesi gli sviluppi. L'obiettivo? Regolamentare al meglio il settore prima che la situazione lato privacy/sicurezza possa sfuggire di mano.

A questo punto sarà interessante capire quali saranno i piani di Musk per la neonata X.AI Corp, ma già si vocifera che l'obiettivo principale sarebbe quello di dare vita a una risposta al chatbot di OpenAI.

Secondo quanto riferito, a marzo Elon Musk avrebbe assunto due ex ricercatori di DeepMind, tra cui lo scienziato Igor Babuschkin, che si ritiene stia guidando il nuovo progetto. Si dice anche che Musk abbia già acquistato 10.000 GPU per lo sviluppo dell'IA, che sarebbero stati dislocati all'interno di uno dei data center di Twitter. The Times si spinge oltre, affermando che Musk sarebbe già in trattative con gli investitori di Tesla e SpaceX per trovare rapidamente fondi che diano linfa vitale alla nuova azienda.