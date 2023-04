Giappone come USA e Olanda: stop alla vendita di tecnologia per chip alla Cina

Il Giappone affianca Olanda e Stati Uniti nella battaglia commerciale contro la Cina e blocca la vendita di strumenti e impianti per la produzione di semiconduttori verso il Paese asiatico. Il ban sarà limitato a 23 diversi tipi di apparecchiature tecnologiche ed entrerà in vigore il prossimo luglio, così come annunciato dal ministro dell'economia, del commercio e dell'industria Yasutoshi Nishimura. In più, d'ora in avanti le esportazioni verso Paesi non formalmente riconosciuti dovranno essere approvate dal governo.

CINA SEMPRE PIÚ ISOLATA

Il mese scorso - e sempre con le stesse motivazioni - era stata l'Olanda a interrompere la vendita di apparecchiature per la produzione di semiconduttori. Ed anche il Paese europeo non aveva citato espressamente la Cina tra i destinatari del ban, pur considerandola implicitamente il destinatario principale. Nello scacchiere delle relazioni internazionali si stanno via via definendo strategie e alleanze: i primi ad essersi mossi sono stati gli USA con il ban imposto a Huawei e ad altre realtà cinesi, cui sono seguiti come visto gli stop al commercio di Olanda e, ora, Giappone.

Giappone che già lo scorso anno era stato invitato dagli Stati Uniti a far parte del fronte anti-Cina: del resto i due Paesi collaborano su questo fronte da diverso tempo, e la nuova presa di posizione non fa che rinforzare un'alleanza commerciale già in atto.