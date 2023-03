Telemarketing, Garante Privacy approva Codice di Condotta

Il Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling diventa finalmente operativo. Il nuovo strumento normativo si pone l'obiettivo di essere un ulteriore strumento a tutela dei cittadini così come già lo è il Registro Pubblico delle Opposizioni, attivo dall'estate scorsa. É stato promosso da diverse associazioni di committenti, call center, teleseller, list provider e associazioni di consumatori. Il Codice entrerà in vigore dopo l'accreditamento dell'Organismo di monitoraggio (Odm) e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

L'Odm è un ente indipendente incaricato di verificare la conformità al Codice da parte delle aziende che aderiscono e di gestire la risoluzione dei reclami. L'obiettivo principale del Codice è garantire il rispetto della normativa sulla privacy "dal contatto al contratto". Le società che aderiranno al Codice si impegneranno a implementare misure specifiche per assicurare la correttezza e la legittimità dei trattamenti dei dati personali lungo l'intera filiera del telemarketing.

Le aziende dovranno raccogliere consensi specifici per le singole finalità, come il marketing e la profilazione, e informare accuratamente le persone contattate sulle finalità per le quali vengono utilizzati i loro dati. Inoltre, dovranno garantire il pieno esercizio dei diritti previsti dalla normativa sulla privacy, come l'opposizione al trattamento e la rettifica o l'aggiornamento dei dati.