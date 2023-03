Crypto in rialzo nelle ore successive al crollo di Silicon Valley Bank

C'è stato un significativo aumento del valore delle principali criptovalute nelle scorse ore, all'apertura dei mercati americani e dopo il weekend caratterizzato dalla chiusura di Silicon Valley Bank, o SVB, e dalla banca specializzata proprio in crypto Signature. I Bitcoin sono cresciuti del 18,4% superando quota 24.000 dollari, mentre ETH registra un +15% intorno ai 1.700 dollari, stando ai dati di CoinMarketCap. In generale, la capitalizzazione dell'intero settore crypto è risalita oltre i 1.000 miliardi di dollari, soglia che non si vedeva da un po' - e un +14% rispetto al solo giorno precedente.

In generale si può dire che il mercato ha retto piuttosto bene, anche grazie al tempestivo intervento del governo americano, che garantendo l'accesso ai fondi di tutti i conti correnti di SVB e ordinando la chiusura di Signature, dopo aver visto un incremento anomalo dei prelievi, sembra essere riuscita a evitare un effetto domino dal potenziale devastante (come ci ha insegnato il fallimento di Lehman Brothers nel 2007, che ci ha mandato in recessione per anni). In effetti la borsa di Milano è stata la peggiore tra le europee, e anche se il NYSE è in negativo non si può decisamente parlare di un crollo grave o preoccupante. Intanto, proprio dai vari ministri dell'economia/finanziari europei sono arrivate dichiarazioni piuttosto rassicuranti. Anche il nostro Giorgetti ha detto che sta seguendo la situazione molto attentamente, ma sebbene abbia espresso apprezzamento per l'intervento tempestivo degli USA non si è sbilanciato troppo su previsioni. Giorgetti rimarca comunque che "il sistema bancario italiano ed europeo è regolarmente monitorato dalle autorità di vigilanza e supervisione assicurandone così la stabilità".

A quanto pare Tesla è stata una vittima illustre della debacle SVB. Il titolo azionario della società è in crescita, ma è stato declassato da Wolfe Research a "Hold". Wolfe dice che la regione californiana è essenziale per Tesla, visto che rappresenta il 41% di tutti i veicoli che ha venduto nel 2022, e che benché i conti SVB siano tornati immediatamente accessibili il colpo della banca potrebbe causare un ulteriore rallentamento delle spese nel settore tech. Insomma, anche se l'effetto più grave della crisi sembra scongiurato, non significa che non ci saranno ripercussioni, magari di entità minore ma comunque significative, nel corso delle prossime settimane.