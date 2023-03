Crollo Silicon Valley Bank (SVB): cos'è successo e ipotesi sul futuro

Nel corso del weekend si è parlato molto del fallimento della Silicon Valley Bank, una banca americana che, come lascia facilmente intendere il nome, è nata in California in quello che è diventato il più importante polo tecnologico al mondo.

Si prevede che a livello di economia globale la questione dovrebbe avere ripercussioni dirette limitate: la banca è (era, in effetti) un pesce relativamente piccolo, intorno alla quindicesima posizione per ordine di importanza negli Stati Uniti e con circa 200 miliardi di dollari di asset finanziari (per fare un paragone le due più grandi, JPMorgan Chase e Bank of America, sono sopra i 3.000 miliardi). Tuttavia, era fondamentale per il settore tech, dal momento che una delle sue attività principali era proprio finanziare le startup di questo settore (e non solo locali). Secondo i dati ufficiali, nel 2021 era arrivata a gestire il 50% del denaro necessario a finanziare tutte le startup locali.

Fondata nel 1983, la banca era cresciuta molto in fretta, ed è stata apprezzata proprio per la sua specializzazione nel settore tecnologico - che tende a procedere a ritmi molto serrati e in cui è necessaria una certa spigliatezza nel riconoscere il potenziale delle idee messe sul piatto dagli imprenditori.