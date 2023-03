Twitter e Musk sotto il controllo della FTC, negli USA è battaglia politica

Accanimento: è questa l'accusa che il Committee on the Judiciary rivolge alla Federal Trade Commission riguardo il rapporto instaurato da diverso tempo con il management di Twitter, addirittura prima dell'arrivo di Elon Musk. Ma è indubbio che la situazione sia "degenerata" nell'ultimo periodo, con continue richieste da parte della FTC di carte sulle comunicazioni interne "relative a Elon Musk", sui licenziamenti che hanno ridotto drasticamente il personale e sul lancio di Twitter Blue (e in particolare sulle modalità con cui gli utenti sono stati informati delle novità). La presidente Lisa Khan avrebbe anche chiesto i nomi dei giornalisti a cui è stato dato accesso ai registri di Twitter nel caso "Twitter Files", preoccupata della privacy degli utenti.