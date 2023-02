Twitter, continuano i licenziamenti: a casa altre 50 persone | Rumor

Tra i licenziamenti più illustri/alti in grado risulterebbe Esther Crawford, product manager che si è occupata diversi progetti di spicco tra cui il rinnovamento del servizio in abbonamento Blue all’arrivo di Musk , con l’incremento del prezzo a 8 dollari al mese e la possibilità di ottenere in automatico il badge di verifica , prima prerogativa degli account (appunto) ufficiali e verificati, e l’introduzione degli ulteriori badge "profilo ufficiale" in seguito al proliferare di account fasulli. Crawford era anche la massima responsabile della piattaforma di pagamenti, in fase di sviluppo da diverso tempo ma ancora non ufficializzata.

Pare che Twitter abbia attuato un nuovo round di licenziamenti questa domenica: stando a The Information, oltre 50 persone sono state lasciate a casa, al solito senza particolare preavviso. Il provvedimento ha interessato diversi team e reparti, dallo sviluppo software per l’app principale all’infrastruttura tecnica alla tecnologia di advertising.

When your team is pushing round the clock to make deadlines sometimes you #SleepWhereYouWork https://t.co/UBGKYPilbD

Di Crawford si era parlato negli scorsi mesi per una foto in cui la si vedeva dormire sul pavimento dell’ufficio in un sacco a pelo. Crawford rimane comunque convinta della necessità del duro lavoro e di dare anche più di quanto pattuito se necessario. In un tweet pubblicato nelle scorse ore, ha dichiarato:

La conclusione peggiore che potete trarre dal vedermi “all-in” in Twitter 2.0 è che il mio ottimismo e il mio lavorare duramente sono stati un errore. Quelli che prendono in giro rimangono inevitabilmente ai margini. Sono molto orgogliosa del mio team che ha continuato a sviluppare nonostante il tanto rumore e caos.

È stato licenziato anche Martijn de Kuijper, fondatore di Revue, piattaforma per newsletter che Twitter aveva acquisito nel 2021. All’epoca il social aveva fatto delle puntate piuttosto importanti in questo tipo di medium, ma possiamo dire che finora non si è mai concretizzato nulla. In ogni caso, secondo le indiscrezioni (Twitter non ha più un ufficio stampa/PR da contattare per conferma, bisogna fare affidamento solo su Musk), si tratta del quarto giro di licenziamenti dallo scorso novembre, quando Musk, dopo aver licenziato circa 2/3 del personale, aveva detto ai dipendenti che non ci sarebbero state ulteriori brutte sorprese.