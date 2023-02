Do Kwon, il fondatore di TerraUSD accusato di frode dagli USA

Il problema è che già da mesi Kwon è irreperibile , a tutti gli effetti si può addirittura scomodare la parola "latitante"; già lo scorso novembre era stato accusato di crimini analoghi nel suo Paese di origine, la Corea del Sud, e l’Interpol ha già attivato una “Red Notice” nei suoi confronti. Kwon dice di non essere in fuga, ma fatto sta che le autorità non riescono a rintracciarlo; pare che la polizia coreana si sia addirittura recata in Serbia nel tentativo, che in ultimo si è rivelato infruttuoso.

Do Kwon, il fondatore della società di criptovalute Terraform Labs, è stato formalmente accusato dagli Stati Uniti di frode finanziaria per via della bancarotta da 40 miliardi di dollari delle sue criptovalute TerraUSD e Luna avvenuta nel 2021 , che ha rappresentato un po’ l’inizio di un periodo decisamente nero per l’intero settore.

Un sistema basato sull’equilibrio, che si può più o meno visualizzare pensando a una tradizionale bilancia con i pesetti; tuttavia, a causa di situazioni di mercato particolarmente avverse, il dislivello tra le due parti è diventato troppo alto e non è stato più possibile rimetterlo in bilico. A oggi Luna e TerraUSD valgono praticamente zero, ed è estremamente improbabile che la situazione riuscirà mai a essere ripristinata. Si calcola che nel complesso gli investitori avessero versato 40 miliardi di dollari nel sistema, e che ora si trovino in mano un pugno di mosche.

è vero che gli investimenti ad alto rischio si chiamano in questo modo per una ragione ben precisa, tuttavia la SEC americana ha rilevato alcune irregolarità significative nell’intera impresa. Per esempio, la società non ha informato correttamente gli investitori che se il valore di TerraUSD fosse sceso sotto il dollaro l’intero sistema sarebbe crollato irrimediabilmente. Tra l’altro la società aveva detto che Chai, un’app di pagamenti elettronici molto diffusa in Corea, sfruttava la blockchain di Terraform per elaborare i pagamenti, ma non era vero; in effetti Terraform copiava le operazioni di Chai sulla sua blockchain, per ingannare gli utenti (il principio del “una grossa azienda usa questo servizio quindi è degno di fiducia”).