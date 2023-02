Tecnologia di consumo in Italia, giro d'affari negativo nel 2022

Quello che si è concluso da poco è stato un anno di luci e ombre per il mercato della tecnologia di consumo in Italia. Dopo un 2021 dai numeri record (+9,2%), secondo i dati elaborati da GfK nel 2022 le vendite sono diminuite del 2,7% rispetto all'anno precedente, con un giro d'affari di 17 miliardi di euro. Evidentemente ha pesato parecchio, al momento del gong, l'influenza negativa della seconda parte dell'anno, perché fino a maggio il versus sorrideva al 2022.

Comunque, segnalano gli analisti, nonostante il calo siamo sopra i livelli pre pandemia. Un unicum, visto che pochi insieme produttivi possono fregiarsi di essere in positivo rispetto al 2019, ma come sappiamo l'avvento del Covid e dei lockdown, quindi con il cambiamento di abitudini a cui in parte siamo stati costretti e che in parte abbiamo abbracciato volentieri, ha cambiato anche le abitudini di acquisto.