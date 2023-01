Crac FTX, a Bankman-Fried sequestrati oltre 700 milioni di dollari

Se l'accusa dei PM americani dovesse essere accolta dai giudici e quindi Sam Bankman-Fried riconosciuto colpevole di frode, il patrimonio dell'ex numero uno di FTX sarebbe "alleggerito" di circa 700 milioni di dollari. Un'inezia rispetto al buco generato dalla gestione poco accorta - a voler essere gentili - del fondatore, un passaggio importante però nel tentativo di recuperare denaro sufficiente per risarcire chi, suo malgrado, si è trovato spettatore di un crollo sordo e improvviso.

Gli inquirenti hanno già sequestrato la maggior parte delle attività di Bankman-Fried, comprese le 55 milioni di azioni di Robinhood - azienda californiana che offre servizi finanziari online - che insieme formano un capitale tra i 500 e i 550 milioni di dollari. Le partecipazioni in Robinhood erano state citate dallo stesso Bankman-Fried nella sua ultima uscita pubblica, quando spiegò che avrebbe rinunciato al suo pacchetto azionario pur di risarcire i clienti di FTX malgrado lui continui a sostenere la propria estraneità alla frode.

Pare che l'ex CEO non avrà nemmeno bisogno di liberarsi personalmente delle azioni di Robinhood, già in mano a chi tenta di risalire la corrente per accertare le responsabilità del crollo. La tesi dei PM, in soldoni, è che Bankman-Fried abbia tentato di tenere in piedi Alameda Research, hedge fund di cripto di Bankman-Fried, con i fondi dei clienti di FTX.