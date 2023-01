Twitter non paga l'affitto degli uffici: denunciata

Per Twitter non si tratta di un periodo semplice, il cambio di proprietà ha, sì, portato il social network sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo ma ha anche generato confusione all'interno e all'esterno dell'azienda. E per Elon Musk risollevarsi da questa situazione appare sempre più arduo: non solo ha visto volatilizzarsi 200 miliardi di dollari , ora viene anche accusato di non pagare gli affitti degli uffici .

COSA STA SUCCEDENDO

E l'accusa è formale, visto che Twitter è stata citata in giudizio dalla proprietaria Columbia Reit - 650 California LLC per non aver versato la rata dovuta per il contratto di locazione in essere presso il 30° piano dell'Hartford Building di San Francisco che ospita il quartier generale della società. La notifica del mancato pagamento pari a 136.250 dollari era stata inviata il 16 dicembre scorso, a questa non è tuttavia seguita alcuna comunicazione da parte dell'inquilino (Twitter) e dunque è scattata la denuncia.

A quanto pare non sembra nemmeno un caso isolato, visto che secondo il New York Times la società di Elon Musk avrebbe interrotto il pagamento degli affitti di tutti i suoi uffici a livello globale. Risulterebbero addirittura non pagati anche alcuni voli effettuati dal neo proprietario per una cifra complessiva di 197.725 dollari.