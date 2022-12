FTX e i milioni rubati, indagine per capire chi ha sottratto il denaro

Milioni di dollari sarebbero spariti poche ore dopo l'avvio della procedura di bancarotta di FTX. Ne avevamo scritto a suo tempo, quando un uomo della piattaforma di compravendita di criptovalute denunciò l'accaduto su Telegram parlando di cifre intorno al mezzo miliardo di dollari. Adesso, da quel che riporta Bloomberg, sulla questione si è mosso il Department of Justice che vuole vederci chiaro.

Il dipartimento della giustizia americano, insomma, vuole evidentemente verificare se una parte di quel denaro non fosse stata sottratta da ignoti, dagli hacker, ma magari da qualcuno che ha a che fare con FTX. L'indagine è condotta dal National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) che è stato istituito circa un anno fa allo scopo di occuparsi di attività illecite sulle criptovalute.

Relativamente al caso FTX c'è un'altra indagine in corso, che riguarda però solamente il CEO Sam Bankman-Fried. Il reato contestato è quello di frode per il fatto che Bankman-Fried e il co fondatore Gary Wang avrebbero preso "in prestito" oltre mezzo miliardo di dollari dalla cassaforte di Alameda Research per comprare quote di Robinhood, un'app per scambiare azioni, opzioni, ed ETF senza commissioni.

Le indagini degli inquirenti proseguono a ritmi serrati. Pochi giorni prima di Natale erano stati arrestati Caroline Ellison, ex numero uno di Alameda Research, e Zixiao Gary Wang, ex CTO di FTX: la prima avrebbe manipolato il prezzo del token FTT emesso da FTX seguendo le direttive di Bankman-Fried acquistandone grosse quantità sul mercato per aumentarne il valore, il secondo era funzionale, secondo l'accusa, allo schema fraudolento messo in piedi da Bankman-Fried avendo strutturato il codice di FTX in modo che deviasse in Alameda i fondi dei clienti di FTX.