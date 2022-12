FTX, nuove accuse a due ex manager: cosa sta succedendo

Il crollo di FTX e la successiva bancarotta stanno evidenziando una serie di attività illecite portate avanti nel tempo da alcuni dipendenti. É, questo, il caso di Caroline Ellison - ex CEO di Alameda Research - e Zixiao Gary Wang, ex CTO di FTX, accusati dalla SEC di frode nei confronti degli investitori avendo violato il Securities Act del 1933 ed il Securities Exchange Act del 1934.

La prima avrebbe manipolato il prezzo del token crittografico di sicurezza FTT emesso da FTX "sotto la direzione di Bankman-Fried" acquistandone grandi quantità sul mercato per sostenerne la crescita. "FTT fungeva da garanzia per i prestiti non divulgati da parte di FTX delle attività dei suoi clienti ad Alameda, hedge fund di criptovalute di proprietà di Wang e Bankman-Fried e gestito da Ellison". In sostanza, manipolando il prezzo di FTT i due avrebbero gonfiato artificialmente la valutazione delle partecipazioni FTT di Alameda generando un effetto a catena sul valore (gonfiato) delle garanzie sul bilancio di Alameda inducendo in errore gli investitori. Il tutto "per sostenere il valore del loro castello di carta", come spiega il Presidente della SEC Gary Gensler.