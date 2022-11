Bob Iger è tornato in sella a Disney da pochissimi giorni sostituendo Bob Chapek, a sua volta nominato CEO nel febbraio 2020 al posto dello stesso Bob Iger, che ora - per ovvie ragioni - si auto-definisce il CEO boomerang. In un discorso ai dipendenti, il manager ha fatto il punto della situazione ammettendo che "c'è molto da fare", e che questo va fatto "velocemente". Il riferimento va ai non pochi problemi finanziari dell'azienda , in perdita di 1,5 miliardi di dollari secondo l'ultima trimestrale , che hanno portato a inevitabili licenziamenti e al blocco di nuove assunzioni. Blocco che resterà nonostante il passaggio di consegne da Chapek a Iger.

DISNEY ED APPLE, COSA C'É DI VERO

C'è stato spazio per affrontare le voci di una possibile vendita di Disney ad Apple, ormai chiamata in causa sempre più spesso anche in ambiti lontani dal suo core business. Non c'è nulla di vero, dice Bob Iger, che alcuni ritengono sia stato richiamato in azienda proprio per cedere la società ad un ricco acquirente. Dunque nessun accordo, nessuna vendita e nessuna fusione con Cupertino: "pura speculazione", ha chiosato il CEO.

Diciamo che il nome di Apple non cade dall'alto, perché in passato sono stati tanti gli intrecci tra le due società e i rapporti tra Steve Jobs e lo stesso Iger. Al di là della smentita, c'è da tenere anche conto che Apple non è mai stata particolarmente interessata alle grandi acquisizioni.

Per il CEO il 2023 sarà un anno cruciale: innanzitutto dovrà rimettere in sesto i conti dell'azienda, e poi dovrà capire se insistere sull'offerta streaming di Disney+ o se piuttosto puntare su business più redditizi. Ci sarà tempo per una completa revisione societaria, contestualmente sarà necessario offrire i migliori prodotti possibili sul mercato per soddisfare abbonati e botteghini.