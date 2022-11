Italia, obiettivo spazio: il nostro Paese con Francia e Germania per contrastare SpaceX

Anche l'Europa vuole dire la sua nello spazio , anzi intende ridurre il gap che ancora la divide da Paesi come Stati Uniti e Cina attraverso un piano di finanziamento dettagliato oggi in occasione dell' ESA Council Meeting CM22 in corso a Parigi. L'Italia sarà in prima linea assieme a Francia e Germania per sostenere la realizzazione di launcher di prossima generazione , così come affermato da Adolfo Urso (Ministro delle Imprese e del Made in Italy, cui spetta il coordinamento delle politiche sui programmi spaziali ed aerospaziali), Bruno Le Maire (Ministro delle Finanze) e Robert Habeck (Ministro dell'Economia e della Protezione climatica).

ARIANE 6 E NON SOLO

Oggetto d'attenzione da parte dei tre Paesi e dei partner che fanno parte dell'Agenzia Spaziale Europea sarà in particolare il razzo Ariane 6 (immagine d'apertura), il cui lancio inaugurale ha subìto diversi ritardi per motivi tecnici ed economici ed ora è stato programmato non prima dell'ultimo trimestre del 2023. É previsto anche il supporto alla nuova versione Light a tre stadi di Vega C, lanciatore realizzato dall'italiana Avio e decollato per il volo inaugurale lo scorso luglio - ed una partecipazione alla realizzazione di micro e mini launcher che saranno impiegati per snellire le operazioni di lancio di piccoli carichi.

La sfida con SpaceX è ancora impari, considerando il know-how acquisito nel tempo dalla società che fa capo ad Elon Musk ed il fatto che per avere Ariane 6 a pieno regime servirà ancora molto tempo: solo nel 2026, infatti, il razzo europeo sarà in grado di volare tra le 9 e le 11 volte all'anno. Nonostante questo, però, Ariane 6 è già stata prenotata per 29 lanci, di cui 18 per conto di Amazon Kuiper. Per far fronte a queste richieste, in Francia e Germania sono già in costruzione altri due razzi Ariane 6.