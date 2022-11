Il Metaverso per gli italiani: poco conosciuto ma attira giovani e non solo

Per il metaverso Mark Zuckerberg non solo ha cambiato nome alla società di cui è alla guida , ma ne ha anche stravolto il core business investendo miliardi di dollari in tecnologie per la realizzazione (e definizione...) di questo spazio immersivo ospitato dalla rete che nel futuro è chiamato a sostituire la rete stessa. Ma gli italiani cosa sanno del metaverso ?

LO CONOSCIAMO MA POCO

Il primo risultato importante è questo: gli italiani conoscono il metaverso, ma solo in superficie. La metà degli intervistati non sa cosa siano blockchain e Web 3.0, e solo una minima parte conosce questi concetti in modo approfondito. Stesso discorso vale per gli NFT, meglio va per metaverso come definizione generale, realtà aumentata e avatar, mentre la maggior parte delle persone si sente più sicura e informata quando si trattano argomenti su criptovaluta, intelligenza artificiale e realtà virtuale.

C'è comunque curiosità attorno all'argomento, visto che metà degli intervistati parla del metaverso come di un qualcosa di emozionante, che permetterà di fare cose nuove e di imparare. Curiosità affiancata alla preoccupazione che si possa perdere il contatto con la realtà e che ci siano pericoli per la privacy, nonostante questo però buona parte degli italiani ritiene che non si tratti di una moda passeggera.

Regna incertezza tuttavia sul fatto che il metaverso sia l'ambiente giusto in cui esprimersi meglio di quanto si faccia nel mondo reale, ma si pensa che in questa nuova realtà le esperienze online possano migliorare, specie nell'intrattenimento, nello shopping, nell'apprendimento, nel lavoro e nella facilità di incontrare nuove persone. Però no, i concerti è meglio viverli in carne ed ossa.