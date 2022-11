Twitter, Musk revoca la possibilità di lavorare da casa "per sempre"

Elon Musk, il nuovo capo di Twitter, ha confermato l'abolizione della possibilità di lavorare da casa "per sempre" che era stata istituita durante la fase acuta della pandemia di COVID-19 "due amministratori delegati fa": il fondatore di Tesla e SpaceX ha inviato la sua prima email ai dipendenti (a quelli che sono rimasti, per lo meno), e secondo i colleghi di The Verge e Bloomberg che hanno avuto modo di visionarla i toni sono tutt'altro che ottimistici.

Musk dice in sostanza che la situazione economica per il futuro è poco incoraggiante, soprattutto per una società che dipende così tanto dalla pubblicità; la priorità dev'essere l'implementazione di un servizio in abbonamento (Twitter Blue, insomma, di cui si è tanto discusso, tra un annuncio e una ritrattazione, negli ultimi giorni): senza di esso, continua Musk, c'è una buona possibilità che Twitter non sopravvivrà al difficile periodo economico in arrivo. Musk punta ad arrivare a circa il 50% dei ricavi provenienti dagli abbonamenti. Ma c'è una priorità ancora più stringente: in una seconda mail estremamente sintetica, Musk ha detto che nei prossimi giorni bisogna "trovare e sospendere ogni bot/troll/spam verificato".