Meta, i licenziamenti partono oggi

Non è ancora chiaro il numero preciso di persone coinvolte, ma si ritiene che l'ordine di grandezza sarà nelle migliaia . Per riferimento, gli ultimi dati ufficiali condivisi da Meta parlano di un organico di circa 87.000 dipendenti. Chi ha partecipato al meeting ha descritto uno Zuckerberg piuttosto demoralizzato; ha detto di assumersi la responsabilità di questi licenziamenti, perché è stato troppo ottimista sulla crescita e ha autorizzato l'assunzione di troppe persone. E ora, in questo scenario economico internazionale delicato, bisogna intervenire per mantenere i conti in regola.

Oggi iniziano i licenziamenti in massa presso Meta : l'amministratore delegato Mark Zuckerberg l'ha annunciato nel corso di un meeting con un gran numero ("centinaia") di dirigenti e manager, stando a quanto riporta il Wall Street Journal. Una nota ufficiale dovrebbe arrivare più avanti nel corso della giornata, poi inizieranno a partire le comunicazioni con i diretti interessati. I dettagli chiave emersi sono che le persone licenziate riceveranno quattro mesi di stipendio come buonuscita : a dirlo è stata Lori Goler, responsabile delle risorse umane.

Come sappiamo è un periodo piuttosto delicato per Meta: gli ultimi due rapporti trimestrali non sono stati positivi, e il valore delle azioni è calato in modo piuttosto drastico rispetto ai periodi più floridi. Come indica lo stesso cambio di nome dell'azienda, Zuckerberg e i suoi stanno puntando tutto sul metaverso, che però al momento richiede investimenti ingenti in ricerca e sviluppo e ritorni pressoché nulli. In altre parole: è un'impresa che per il momento è in profondo rosso, e inevitabilmente il mercato azionario reagisce in modo negativo.

Più in generale, l'azione di Meta (che peraltro era già stata preannunciata nelle scorse settimane) si inserisce in un 2022 nel complesso piuttosto complicato per il settore tech. Praticamente tutti i grandi colossi hanno licenziato ingenti quantità di persone, dopo le massicce assunzioni del periodo pandemico; appena qualche giorno fa abbiamo riportato che Elon Musk, il nuovo proprietario di Twitter, ha deciso di lasciare a casa quasi quattromila persone.