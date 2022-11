Virgin Galactic ha da poco pubblicato i risultati finanziari relativi al terzo trimestre dell'anno, e i numeri non sono buoni. Non potrebbe essere altrimenti visto che la società che ambisce a portare chiunque nello spazio è ferma da metà 2021. Ecco quindi un consuntivo con un fatturato che da un lato non arriva al milione di dollari e che dall'altro accusa perdite per 146 milioni di dollari.

Secondo la narrazione della compagnia del britannico Richard Branson i test in quota ripartiranno nel 2023, lo stesso anno in cui il CEO Colglazier si mostra fiducioso sull'ipotesi di far decollare i primi voli di chi ha acquistato un biglietto anche dieci anni fa. Lo scenario sembra ottimistico a dir poco, e anche se i fatti fossero aderenti alle previsioni il verde in bilancio sembra comunque lontano.

È la ragione per cui per il futuro si scommette su una navicella, Delta, in grado di viaggiare verso lo spazio a passo più svelto, capace di volare una volta a settimana dal 2026 (nel 2025 sarebbero effettuati i primi voli di prova). Con più di una Delta in flotta, 400 viaggi in orbita all'anno garantirebbero entrate soddisfacenti.

Tutto però deve filar liscio, e con un obiettivo così ambizioso non è affatto scontato. "Potrebbero essere capaci di ottenere le navicelle Delta in tempi rapidi, ma avranno bisogno diversi test di volo in più", è la confessione di una fonte informata sulle vicende di Virgin Galactic. "E la possibilità che riescano a superare il programma dei test senza doversi fermare per risolvere dei problemi è praticamente nulla".