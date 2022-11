Internet per acquisti, banca e social: Italia vs resto d'Europa

67 persone di età compresa tra 16 e 74 anni ha acquistato beni e servizi su internet nel 2021. É quanto emerge dall'ultimo report di Eurostat in cui si analizza quanto e come i cittadini europei utilizzano la rete. Ancora meglio hanno fatto gli abitanti delle tre regioni olandesi Drenthe, Utrecht e Zeeland, in cui la percentuale sale al 93%.

L'Italia, riporta l'Istat, è sempre più connessa, ma nonostante ciò rispetto alla media resta ancora un importante gap da colmare: si pensi che la prima regione del nostro Paese nell'acquisto di beni e servizi su internet è il Lazio con il 60% della popolazione, valore al di sotto della media comunitaria. Fanalini di coda dell'e-commerce sono Campania e Sicilia con appena il 38%, mentre a livello europeo il risultato peggiore viene dalle regioni bulgare di Severen Tsentralen (27%) e Yugoiztochen (26%).