Elon Musk conferma di voler comprare Twitter, di nuovo, e punta a "X"

LO SCONTRO LEGALE NON SI STA METTENDO BENE PER MUSK

L'ennesimo cambio di idea da parte di Musk sembra essere legato proprio all'evoluzione della vicenda legale in corso, la quale non starebbe volgendo esattamente a suo favore già dalle prime audizioni. Per farla breve, le prove portate da Musk per sostenere la validità del suo passo indietro sono troppo deboli e persino le analisi sul quantitativo di bot presenti su Twitter non stanno in piedi. Pare infatti che l'imprenditore abbia commissionato lo studio di questo dato a due aziende e una di questa abbia confermato i numeri dichiarati da Twitter, mentre l'altra abbia prodotto un risultato che suggerisce che ben l'11% degli utenti della piattaforma siano bot (Twitter sostiene siano meno del 5%), tuttavia questo dato non sembra trovare riscontro statistico; insomma, non vale praticamente nulla ai fini legali.

Venendo a mancare una delle principali motivazioni alla base dello stop all'acquisizione, è probabile che il team legale di Musk abbia suggerito di evitare uno scontro diretto con l'azienda, anche a causa delle scarse performance dell'imprenditore durante la prima audizione. Pare infatti che l'utilizzo di Signal, la celebre app di messaggistica incentrata sulla privacy, abbia comportato la perdita di molti messaggi importanti che sarebbero dovuti essere utilizzati durante il processo, ma che non sono più disponibili a causa dell'abitudine di Musk di utilizzare la funzione di cancellazione automatica degli stessi. Non solo, sembra anche che la sua deposizione si sarebbe basata principalmente su fatti inventati, andando quindi a condurre Musk e il suo team legale in una strada pericolosa nel caso in cui si fosse andati avanti con l'udienza. A questo punto l'accettazione degli accordi presi ad aprile sembra essere il male minore.

X TORNA AL CENTRO DELL'ATTENZIONE

Nel frattempo Musk ha ripreso a pubblicare messaggi su Twitter relativi all'acquisizione della piattaforma, provando a trovare l'aspetto positivo di una mossa che gli si è effettivamente ritorta contro. Uno dei suoi ultimi tweet, infatti, suggerisce che l'acquisizione di Twitter non sia altro che un passo in grado di avvicinarlo sempre di più a X, l'applicazione per tutto, come la definisce lui stesso.

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022

X non è un nome del tutto nuovo, visto che già ad agosto era saltato fuori sempre da uno dei suoi tweet, con il quale rispondeva ad un utente che gli chiedeva se avesse in mente di farsi un social tutto suo nel caso in cui l'acquisizione di Twitter dovesse effettivamente saltare. Oggi Musk ha aggiunto qualche dettaglio a questa misteriosa creatura, definendola un'app per tutto. Restando in ambito social, il pensiero va a ciò che rappresenta WeChat in Cina, ovvero una piattaforma onnicomprensiva che al suo interno include elementi di messaggistica, social, pagamenti e molto altro ancora. Per il momento non ci sono dettagli riguardo X e conoscendo Musk non si può ipotizzare se e quando ci saranno informazioni più concrete.