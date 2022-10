Bill Gates investe sulle emissioni zero: gli ostacoli Russia e convenienza economica

Il tema del cambiamento climatico rischia di passare in secondo piano in un periodo storico come questo in cui il conflitto in Ucraina ci ha costretti a riaprire centrali a carbone estremamente inquinanti ma che ci permettono di compensare - seppur parzialmente - la riduzione di offerta di gas proveniente dalla Russia. La domanda energetica cresce, l'offerta cala in modo drammatico e, alla luce dei nuovi equilibri mondiali, solo vere innovazioni eco-sostenibili possono aiutarci ad essere indipendenti dalle forniture altrui e, contestualmente, a raggiungere gli obiettivi di emissione zero voluti dall'Unione Europea.

In questa direzione si muove ormai da tempo Bill Gates con Breakthrough Energy, e ora più che mai, con una recessione all'orizzonte, serve sostenere l'innovazione energetica e produttiva per perseguire la zero emission. "L'entusiasmo negli investimenti in società tecnologiche e climatiche è leggermente diminuito", dice il fondatore di Microsoft a Bloomberg, "non è così facile come lo era sei mesi fa, ma stiamo esaminando un nuovo round di investimenti per le startup".