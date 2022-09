Musk e Bezos perdono quasi 20 miliardi in due in un giorno: il martedì nero dei ricchi

93 miliardi di dollari bruciati in un solo giorno, 18,2 dei quali sfuggiti al primo e al secondo tra gli uomini più ricchi del pianeta. I quasi 100 miliardi di dollari di rosso in 24 ore sono valsi a martedì 13 settembre 2022 il nono posto della classifica delle date che hanno mandato in fumo la maggior quantità di denaro. Non una grande sorpresa per chi segue in maniera anche vaga i mercati finanziari o ha investito qualche euro in criptovalute: negli ultimi mesi i numeri vanno su e giù, impazziti.