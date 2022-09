VeRa 1.0, l'intelligenza artificiale che stana gli evasori fiscali

L'intelligenza artificiale che stana l'evasione fiscale sta per essere sguinzagliata: VeRa 1.0 (Verifica dei Rapporti finanziari) ha ricevuto l'ok dal Garante della privacy. Problema: l'evasione fiscale e contributiva, come ricorda oggi La Repubblica, nel 2019 è stata calcolata in 99,5 miliardi (dati MEF) e sebbene sia finalmente scesa sotto i 100 rimane il problema della differenza tra il dovuto e l'incassato. Nello specifico il cosiddetto tax gap era del 18,5% nel 2019 e si punta a portarlo al 15,8% nel 2024. Soluzione: affidarsi alle tecnologie digitali più avanzate, quindi l'intelligenza artificiale, droni ed eventualmente in futuro il data scraping. VeRA a fine giugno, grazie al Pnrr, ha ottenuto l'agognato decreto ministeriale e quindi dopo quasi tre anni di limbo le macchine sono state avviate.

VERA 1.0

Da luglio l'intelligenza artificiale sviluppata da Sogei ha iniziato elaborare dati e produrre liste di contribuenti dai profili fiscali anomali . Ovviamente questa è una fase in cui il sistema non ha maturato ancora la dovuta esperienza ma con il tempo e il machine learning sarà sempre più preciso. Il suo sguardo incrocia i dati dei conti correnti, dei profili immobiliari e finanziari, le fatture elettroniche, i pagamenti con le carte di credito e debito , etc. Questo avviene su dati pseudo-anonimizzati e solo con la compilazione delle liste critiche intervengono gli specialisti umani. A quel punto partono le convocazioni e si ha la possibilità di giustificare ogni presunta anomalia.

DRONI E DATA SCRAPING

Alessandro Santoro, presidente della commissione sull’evasione, ha confermato che anche in Italia, come in Francia, si usano i droni per censire gli immobili e quindi eventuali evasori. Questo metodo ha consentito di scoprire diversi fabbricati, ma l'affossamento della riforma del catasto ha ridimensionato lo spettro d'uso: una fotografia complessiva dall'alto avrebbe agevolato il lavoro. Ad ogni modo da qualche anno Agenzia delle entrate e Comuni censiscono immobili non-accatastati e totalmente fantasma.

Il cosiddetto data scraping, ovvero l'estrazione di dati dal Web, social o altri contesti pubblici, sarebbe stato molto utile e il Governo Draghi ne stava valutando l'opportunità in sede di delega fiscale. "La Francia lo usa da due anni, possono cioè rilevare dati esclusivamente pubblici sulle piattaforme social e Internet per fare riscontri. Ad esempio possono verificare se chi affitta casa d’estate poi dichiara questo reddito. Oppure se i soggetti che offrono un’attività professionale hanno la partita Iva", ha spiegato Santoro a La Repubblica.

C'è però un'azione più cauta di data scraping che si può fare da giugno, grazie al decreto attuativo di una norma del 2019 (legge di bilancio per il 2020): l'Agenzia delle entrate può creare "liste selettive di contribuenti da verificare grazie all’uso incrociato di diverse banche dati".

In pratica un algoritmo rileva gli scostamenti tra il saldo di inizio e fine anno di un conto corrente, grazie all'anagrafe dei rapporti finanziari. Se non vi è una giustificazione relativa a eventuali eredità, donazioni, vendite di immobili, vincite o altro, scatta la segnalazione. In realtà non un accertamento bensì l'opportunità di giustificare la propria posizione. Anche in questo caso nella prima fase i dati sono pseudo-anonimizzati e solo con la composizione delle liste e la verifica umana compaiono i contribuenti. Il Garante della privacy ha ovviamente vagliato la procedura e riscontrato che è in linea con i regolamenti.