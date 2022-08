Foxconn investirà l'equivalente di 300 milioni di dollari per ampliare la sua capacità produttiva nel nord del Vietnam: la notizia è stata diffusa ieri dai giornali locali. Il colosso taiwanese pianifica di realizzare una fabbrica su 50,5 ettari di terreno che creerà fino a 30.000 nuovi posti di lavoro. L'obiettivo principale di Foxconn è "potenziare e diversificare" la produzione.

Come sappiamo, ormai da diverso tempo le grandi aziende che operano nel settore dell'elettronica di consumo stanno cercando di sparpagliare sempre di più le loro fabbriche e soprattutto distanziarsi dalla Cina. Il processo è in corso da tempo, ma possiamo dire che in tempi recenti è stato accelerato - un po' per le tensioni tra il governo statunitense e quello di Pechino durante il mandato di Trump, un po' per la risposta del regime di Xi Jin Ping alla pandemia. In generale possiamo dire che le società hanno realizzato i rischi derivanti dal mettere tutte le uova in un paniere, come si suol dire.