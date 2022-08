Facebook in caduta libera tra i giovani, a tutto vantaggio di YouTube e TikTok

Da tempo Facebook è al corrente del suo problema di emorragia di utenti nelle fasce più giovani di età, e nel corso degli anni ha messo in piedi svariate iniziative per contrastarla. Ma pare che non stiano servendo a granché, almeno stando a quanto svela un'indagine condotta da Pew Research Center. Il dato più preoccupante è che i teenager (tra i 13 e i 17 anni) statunitensi che dicono di usare, anche solo saltuariamente, il social di Meta sono scesi dal 71% nel 2014 ad appena il 32% attuale. È corretto osservare che il sondaggio riguarda i soli Stati Uniti, e che il campione conta 1.316 individui. Emergono tuttavia molti dettagli interessanti: intanto YouTube è praticamente onnipresente, con ben il 95% di riscontri positivi, e poi si osserva la crescita vertiginosa di TikTok, che è già in seconda posizione al 67% superando capisaldi come Instagram (62%) e Snapchat (59%), che comunque sono sempre in crescita rispetto al 2014 (erano rispettivamente al 52 e al 41%).

Calo anche per Twitter e Tumblr, che dal 33 e 14% sono passati al 23 e 5%. Per Twitch, WhatsApp e Reddit non ci sono dati pregressi da confrontare, ma le cifre non sono particolarmente elevate - si parla di 20, 17 e 14% rispettivamente. Questa scarsa penetrazione di mercato di WhatsApp è emblematica per sottolineare le differenze con il nostro mercato, in cui l'app di messaggistica (di proprietà sempre di Meta, ironicamente) è praticamente onnipresente, e aiuta a contestualizzare l'iniziativa di Google per promuovere il protocollo RCS, in un mercato in cui la diffusione degli iPhone e di conseguenza di iMessage/FaceTime è elevatissima. Gli autori dello studio osservano diversi altri dati degni di nota. Per cominciare, c'è una netta differenza tra le abitudini dei ragazzi rispetto a quelle delle ragazze: i primi tendono a usare più frequentemente YouTube, Twitch e Reddit, mentre le seconde preferiscono TikTok, Snapchat e Instagram. Le etnie ispanica e nera tendono invece a usare più TikTok, Instagram, Twitter e WhatsApp rispetto a quella bianca.

Circa il 35% degli utenti delle cinque principali piattaforme dicono di usarle con frequenza "pressoché costante" (solo il 2% dice lo stesso per Facebook), ma in generale poco più della metà di tutti gli intervistati ritiene di usare i social per un quantitativo di tempo congruo. C'è anche un bilanciamento quasi perfetto tra chi ritiene che sarebbe difficile abbandonarli completamente e tra chi ritiene che invece sarebbe facile, con un leggero vantaggio a favore del primo gruppo (54% contro 46%). Per quanto riguarda internet più in generale, invece, quasi la metà degli intervistati dice di usarlo "quasi costantemente". Questa percentuale incrementa se si considerano le etnie nera e ispanica. In generale tutte e tre le principali categorie di dispositivo idonee al consumo di social media (smartphone, computer desktop o portatili, console per videogiochi) sono ampiamente accessibili con lo smartphone che nel giro di pochi anni è diventato praticamente onnipresente (dal 73 al 95%). Prevedibilmente, nelle famiglie con reddito più basso se i ragazzi hanno accesso a un solo tipo di dispositivo è nella stragrande maggioranza dei casi lo smartphone.