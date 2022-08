Foxconn registra un ottimo trimestre grazie a iPhone 13

Un risultato senza dubbio importante, considerando che tutto il mercato è generalmente in controtendenza , e questo è stato possibile specialmente grazie al grandissimo contributo dato dalla linea iPhone 13 , dal momento che Apple è il cliente principale dell'azienda taiwanese , anche se hanno pesato anche i prodotti di clienti come Sony e Dell.

Questa grossa dipendenza da Apple è comunque un motivo di preoccupazione per Foxconn, la quale - si apprende da Bloomberg - sembra essere interessata a ridurre il peso della casa di Cupertino, in modo da tutelarsi nel caso in cui questa non dovesse essere più in grado di garantire i volumi attuali.

Un altro aspetto ad aver influito in maniera positiva è la politica adottata da Foxconn per contrastare le problematiche della pandemia, che le ha permesso di mantenere dei ritmi di lavoro sostenuti anche in presenza di molti contagi. Tra gli aspetti negativi, invece, viene citato l'investimento di 800 milioni di dollari (statunitensi) nel chipmaker cinese Tsinghua Unigroup, che potrebbe essere bloccato in quanto pare non siano state seguite tutte le procedure governative corrette. In ogni caso, il trimestre è stato un successo.