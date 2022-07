Criptovalute e Web3 spiegati a gesti: Binance si affida al re social Khaby Lame

Il mondo cripto è in declino? Gli NFT non vendono come auspicato? Nessun problema: basta rivolgersi a Khaby Lame, il numero uno al mondo di TikTok , il fenomeno social del momento. L'idea è venuta a Binance , una delle principali piattaforme di scambio di criptovalute: perché non affidarsi al suo modo scherzoso e divertente per spiegare in modo semplice come funziona il mercato?

WEB3

Per Binance si tratta di un accordo importante, perché tramite Khaby Lame vuole raggiungere il numero più alto possibile di clienti o potenziali tali e ad "aumentare la consapevolezza e l'adozione" del Web3, l'internet democratico che non dipende dalle superpotenze per alcuni, uno specchietto per le allodole per altri, Elon Musk incluso. Del resto il tiktoker conta 142 milioni di follower, ora, e vanta oltre 1 miliardo di like sul suo account. A lui dunque il compito di convincere i follower clienti che sul Web3 si hanno "percezioni errate".

Khaby Lame utilizzerà il suo stile inconfondibile per affrontare alcune delle percezioni errate sul Web3 durante la collaborazione. Lavorerà con Binance in esclusive collezioni NFT, migliorando ulteriormente l'esperienza per i suoi fan.

Sì, perché l'altro aspetto su cui Khaby Lame dovrà dare il suo contributo riguarda i non fungible token: a fianco di contenuti "educativi" sul mondo cripto, su Binance verranno infatti proposte collezioni speciali. Vedremo se lo humor del tiktoker italiano riuscirà a risollevare le sorti di un mercato in sofferenza.