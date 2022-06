USB-C su iPhone, anche il Brasile come l'Europa spinge per il caricabatterie unico

A inizio giugno il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno preso una decisione storica, stabilendo che entro l'autunno 2024 l'USB-C dovrà essere l'unico formato per la ricarica di smartphone , tablet e fotocamere. Una mossa forte, che sfida in particolare un soggetto, ovvero Apple, col suo enorme business di accessori legati alla porta proprietaria Lightning: da quando Cupertino ha rimosso il caricabatterie dalla confezione degli iPhone, ha generato ricavi extra per 6 miliardi di dollari . Tra qualche anno, insomma, nel Vecchio Continente la scena dell'amico che chiede se qualcuno ha un "caricatore per iPhone" sarà un ricordo, dal momento che anche i melafonini saranno costretti ad essere equipaggiati con la presa USB-C.

L'EUROPA FA SCUOLA

Come prevedibile, l'esempio europeo non resterà isolato: negli Stati Uniti un gruppo di senatori democratici si è già mosso per spingere a sviluppare il prima possibile una strategia simile, e ora emerge che anche il Brasile si sta attivando. L'Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), ovvero l'autorità governativa brasiliana per le telecomunicazioni, starebbe infatti avanzando una proposta sovrapponibile per argomenti ed esito a quella messa a punto dall'UE, anche se per il momento si concentra solo sugli smartphone (e non abbraccia quindi tablet, fotocamere ed altri accessori come cuffie e altoparlanti portatili.