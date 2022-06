Musk punta Obama: superati i 100 milioni di follower su Twitter

Elon Musk è il sesto personaggio più seguito su Twitter ed ha da poco superato i 100 milioni di follower. E pensare che questa soglia è stata raggiunta proprio in un periodo in cui il CEO di Tesla risultava particolarmente silenzioso: in due giorni si sono aggiunti oltre 150.000 follower. In questo preciso momento i follower sono 100.180.423, a fronte degli appena 114 account seguiti - ma questo è un altro discorso.

Dunque Musk potrebbe presto diventare il numero uno della piattaforma social in tutti i sensi, sia come proprietario che come utilizzatore. Sì, perché l'acquisizione è ancora in forse, ma tutto porta a pensare che, alla fine, i problemi insorti possano essere risolti. Ufficialmente la causa del rallentamento dell'operazione sarebbe da ricondursi alla non corretta percentuale dichiarata di bot e falsi account che operano su Twitter, molto probabilmente c'è però anche l'intenzione da parte di Musk di avere più margine di contrattazione per abbassare la cifra, attualmente stabilita a 44 miliardi di dollari.