Mercato crypto: BTC, ETH e tutti gli altri in risalita. Il peggio è passato?

Pare che il mercato delle cryto si stia riprendendo, almeno un pochino, dalla batosta delle ultime settimane: un po' tutte le principali valute del settore, come BTC ed ETH, sono in risalita. Bitcoin negli scorsi giorni era sceso addirittura sotto ai 18.000 dollari, mentre ora sta a poco meno di 21.000; Ether dal minimo di 880 dollari è risalito a 1.200 e rotti. Nel complesso, la capitalizzazione dell'intero settore è tornata sopra i 1.000 miliardi di dollari, anche se sono per un breve momento - ora è sotto, ma di appena qualche decina di miliardi di dollari.

Sono ancora valori estremamente lontani dai picchi visti negli scorsi mesi, soprattutto intorno a novembre 2021, e anche guardando il risultato delle ultime 52 settimane siamo in netta contrazione. Resta decisamente poco chiaro quale sarà l'evoluzione dei prossimi giorni/settimane, visto che soprattutto il settore tech si sta trovando abbastanza in difficoltà in queste fasi "finali" (si spera) della pandemia di COVID-19. Un po' tutti i protagonisti stanno licenziando un gran numero di dipendenti, o alla meglio hanno interrotto o fortemente limitato l'assunzione di nuovo personale.

Al solito, non è immediatamente chiaro un evento che possa spiegare in modo convincente questa risalita. Negli scorsi giorni Elon Musk, che è da tempo ormai molto influente nel settore, è tornato a parlare su Twitter del suo supporto a Dogecoin, nonostante la denuncia emersa appena qualche giorno prima. Nelle scorse settimane abbiamo assistito a eventi decisamente disastrosi che hanno causato grossi crolli, come il collasso della stablecoin TerraUSD. Se siete appassionati di PC gaming scommettiamo che sperate in un'ulteriore caduta: i prezzi delle schede video sono scesi praticamente di pari passo con quello delle crypto. Negli Stati Uniti si sono addirittura iniziate a vedere le prime offerte sotto al prezzo di listino per le RTX 30!