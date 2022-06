Crypto, che crisi! Licenziamenti la giusta medicina?

LE PAROLE DEL CEO

La società di cambio di criptovalute fondata a Singapore nel 2016 vanta 50 milioni di clienti in tutto il mondo e 4.000 dipendenti . In questi ultimi mesi ha investito moltissimo sul mercato, specie in campo pubblicitario: è molto radicata anche in Italia, ed è Innovation & Technology Partner della Serie A TIM.

Continueremo a valutare come ottimizzare al meglio le nostre risorse per posizionarci come la realtà più forte durante la crisi e diventare i principali vincitori durante la prossima crescita. I mercati cambieranno, e quando lo faranno potete essere certi che saremo pronti a guidare e catturare la prossima ondata di crescita per l'adozione delle criptovalute.

ANCHE BLOCKFI LICENZIA

BINANCE HA PROBLEMI, MA LA CRISI NON C'ENTRA

Ci sono movimenti anche in casa Binance, dove sono stati sospesi i prelievi di Bitcoin. In questo caso, però, le difficoltà del mercato cripto non sono la causa dello stop: a quanto pare, i problemi sarebbero nati da una "transazione bloccata sulla catena". Il CEO Changpeng Zhao aveva inizialmente promesso un rapido intervento per risolvere la questione, ma i tempi si sono poi dilatati per motivi tecnici indipendenti dalla volontà della stessa società. Alla fine, il blocco è iniziato alle 8:00 ET di ieri (le 14:00 in Italia) e si è concluso alle 11:32 ET (17:32).