Spotify ora vuole conquistare il mercato degli audiolibri | Ufficiale

Siamo ancora nelle fasi iniziali dell'iniziativa, ma Ek confida di riuscire a ottenere lo stesso successo osservato nel mondo dei podcast . "Giochiamo per vincere", ha detto. I dettagli concreti non sono stati ancora delineati, ma l'amministratore delegato punta a implementare anche qui il modello di business freemium. Si ipotizza che qualche titolo sarà gratuito mentre gli altri potranno essere consumati solo con un abbonamento premium.

Dopo la musica e i podcast, Spotify mira al settore degli audiolibri : l'ha confermato l'altro ieri l'amministratore delegato Daniel Ek nel corso dell'ultima assemblea con gli investitori "crediamo che gli audiolibri, in molteplici forme differenti, saranno un'opportunità enorme", ha detto Ek. I lavori in questo senso sono iniziati già diversi mesi fa, con l'acquisizione di Findaway, una società specializzata proprio nella produzione di questo tipo di contenuto - si occupa in pratica di connettere gli autori agli interpreti.

L'industria degli audiolibri esiste già da diverso tempo, ma non è esattamente economica: le offerte che si avvicinano di più a quello che è Netflix per la TV (o Spotify per la musica e i podcast, appunto) sono intorno ai 9,99€, ma il catalogo è piuttosto limitato - soprattutto in lingue diverse dall'inglese. Le implicazioni dell'entrata in gioco di un concorrente del calibro di Spotify sono quindi potenzialmente molto grosse per l'intero settore - a tutto vantaggio del consumatore finale.

Benché si possa argomentare che gli audiolibri sono molto meno diffusi dei podcast, il valore complessivo del settore è paragonabile: secondo le ultime ricerche dell'associazione di settore APA (Audio Publishers Association), nel 2021 è arrivata a generare 1,6 miliardi di dollari (un +25% rispetto all'anno precedente). Per paragone, il fatturato dei podcast nello stesso periodo è stato di 1,45 miliardi. Ma per Spotify il potenziale è molto più alto: la società crede che potrebbe crescere fino a 9 miliardi.