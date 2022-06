PC e tablet soffriranno le crisi più degli smartphone: si prevede un 2022 negativo

Le ragioni che, secondo gli analisti di IDC, determineranno la flessione delle vendite di PC e tablet nel 2022 sono quelle che hanno fatto sgonfiare le proiezioni del mercato smartphone, solo che impatteranno in misura maggiore. Se per gli smartphone nei giorni scorsi gli stessi analisti di IDC prevedevano un -3,5% rispetto al 2021, su PC e tablet l'impatto sarà maggiore: -8,2% i primi, -6,2% i secondi.

A frenare i due mercati sono le conseguenze del conflitto in Ucraina, che soprattutto in Europa stanno facendo impennare l'inflazione, e le incertezze che oramai due anni fa la pandemia ha riversato sull'approvvigionamento dei componenti e sulle attività produttive in Cina, dove chi assembla i gadget per tutto il mondo deve fare i conti con lockdown e misure restrittive, a monte e a valle del ciclo produttivo.