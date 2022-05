Elon Musk il CEO che ha guadagnato di più nel 2021: 23,5 miliardi di $! Cook secondo

Elon Musk è il personaggio del momento, sia nel mondo tech sia in quello dell'economia: sta perfezionando l'acquisizione di Twitter - non senza difficoltà - ed è proprietario di società del calibro di Tesla e SpaceX . Di lui si parla ormai quotidianamente, volenti o nolenti, del resto è l'uomo più ricco al mondo e forse non stupisce troppo scoprire che è anche il CEO più pagato del pianeta .

É Fortune a rivelarlo nella sua lista aggiornata degli amministratori delegati più pagati del globo terraqueo. Nel 2021 ha ricevuto compensi pari a 23,5 miliardi di dollari, in larghissima parte dovuti alla vendita del 10% delle azioni Tesla dello scorso novembre dopo l'ormai famoso sondaggio su Twitter.

NOTA: Fortune 500 ha preso in considerazione i compensi di 280 CEO, calcolati sulla base di: stipendi e bonus, sovvenzioni azionarie, incentivi, stock option. Non sono state considerate le opzioni non esercitate in quanto "non prevedibili". Il compenso medio dei CEO è di 15,9 milioni di dollari, +30% rispetto al 2020 e 351 volte superiore allo stipendio di un lavoratore medio (dati Economic Policy Institute).