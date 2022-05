Twitter ha tenuto ieri la riunione annuale con gli azionisti e molti si aspettavano di ricevere chiarimenti sull'andamento della procedura di vendita ad Elon Musk. Purtroppo così non è stato: la dirigenza ha dato risposte piuttosto vaghe alle domande degli investitori e Musk non ha partecipato alla riunione. L'attuale amministratore delegato, Parag Agrawal, ha dichiarato: stiamo lavorando al processo di transazione. Anche mentre lavoriamo per chiudere questa transazione, io e i nostri team restiamo concentrati sull'importante lavoro che facciamo per servire la conversazione pubblica.

Si ricorda che allo stato attuale la procedura di vendita resta sospesa in attesa che l'Azienda fornisca rassicurazioni sull'effettivo numero di bot presenti in Twitter.

COSA CHIEDONO GLI AZIONISTI

Le dichiarazioni poco esaustive sullo stato della vendita non sorprendono, visto che prima dell'incontro Twitter ha anticipato che non avrebbe risposto alle domande sull'acquisizione, che dovrà essere formalmente approvata dagli azionisti in un secondo momento. Ciò non toglie che le domande siano comunque arrivate nella riunione di ieri. Tra le più significative c'è l'interrogativo su cosa accadrebbe alle azioni detenute dagli azionisti di Twitter se la società venisse acquistata e resa privata. Domanda rimasta senza risposta. Gli azionisti hanno chiesto anche delucidazioni sulle politiche di moderazione pubblicati sulla piattaforma: il CEO ha risposto che l'azienda continuerà ad applicare le attuali regole, ma diminuirà la dipendenza dai report provenienti dagli utenti; inoltre ha dichiarato che censurare i commenti politici è contrario all'impegno di Twitter per garantire la libertà di parola.

DORSEY FUORI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Contestualmente Jack Dorsey, co-fondatore di Twitter, si allontana ulteriormente dai vertici della società. Dopo aver lasciato la carica di amministratore delegato nell'autunno scorso, Dorsey è fuori dal consiglio di amministrazione. Non è un epilogo imprevisto, visto che in occasione delle dimissioni dalla carica di CEO era stato già confermato che sarebbe rimasto nel CdA sino alla scadenza del suo mandato, circostanza che si è verificata proprio in occasione dall'assemblea degli azionisti di ieri. Dorsey potrà quindi concentrarsi sugli altri suoi progetti, a partire da Block, mentre non ci sono conferme di un suo eventuale coinvolgimento per definire il futuro della piattaforma.

MUSK RIDUCE I PRESTITI PER L'ACQUISIZIONE

Musk non ha partecipato all'assemblea degli azionisti, ma una mossa degna di menzione l'ha compiuta: aumentare a 33,5 miliardi di dollari l'importo versato in prima persona e insieme ai partner per l'acquisizione di Twitter. Si riduce così la cifra presa in prestito dalle banche. Musk aveva inizialmente sottoscritto prestiti per 22,5 miliardi e ora li ha ridotti a 13 miliardi. Bene per Tesla, visto che 12,5 degli iniziali 22,5 miliardi di prestiti erano garantiti proprio dalle azioni della casa automobilistica (detenute da Musk) che hanno subito un tracollo dopo che il suo CEO ha annunciato il piano per acquisire Twitter.