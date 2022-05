Zuckerberg non gradito in Russia: è nella black list del Cremlino

La Russia ha pubblicato una lista di cittadini statunitensi non graditi sul suo territorio. Al momento sono 963, ma il numero è destinato a salire: "niente contro il popolo americano", specifica il Ministero degli Affari Esteri russo, ma contro "le autorità statunitensi che incitano alla russofobia e coloro che le servono". La lista nera, così come viene definita dal Cremlino, vuole essere una contro-mossa alle sanzioni imposte dall'Occidente e include personaggi che provengono da tutti i settori più influenti della vita socio-politica ed economica americana, da Joe Biden a Mark Zuckerberg, da Kamala Harris all'attore Morgan Freeman, accusato di aver pubblicato messaggi anti-russi nel 2016 in occasione delle elezioni presidenziali. Nella black list c'è anche il senatore John McCain, che di sicuro si metterà il cuore in pace per non poter toccare il suolo russo: è deceduto nel 2018...