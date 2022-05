Netflix, pubblicità e stop condivisione password entro fine anno | Rumor

La contrazione in sé è stata trascurabile: 200.000 abbonati su oltre 200 milioni . Ma ci sono due dettagli da osservare: prima di tutto, è la classica fine dell'era dell'ottimismo delle imprese di grande successo in cui si crede che sia possibile crescere per sempre; secondo, si prevede la perdita di altri 2 milioni di abbonati nel corso dei prossimi mesi . Che è già un numero più significativo.

La pubblicità potrebbe arrivare su Netflix entro la fine dell'anno ; così come potrebbero entrare a pieno regime le misure contro la condivisione delle password . Lo dice un memo diffuso dalla dirigenza della società ai propri dipendenti nelle scorse ore - almeno, stando a quanto riporta il New York Times. Pare che, almeno per quanto riguarda la pubblicità, Reed Hastings e soci abbiano deciso di affrettare i tempi, alla luce dei pessimi risultati in borsa dopo la diffusione degli ultimi risultati fiscali, quando si è registrata la prima contrazione di abbonati della storia.

Il memo non indica i dettagli economici e le modalità dell'arrivo della pubblicità su Netflix, ma comunicazioni ufficiali risalenti a qualche settimana fa avevano già dato qualche indicazione a riguardo. Molto semplicemente, ci sarà un piano che avrà un costo mensile minore e includerà "qualche" annuncio - quanto lunghi e con che frequenza non è dato saperlo, così come è ignoto il costo del piano mensile.

I dettagli scarseggiano anche per quanto riguarda la condivisione delle password, ma qualcosa sappiamo già grazie ai primi test condotti in alcuni mercati. Intanto una premessa doverosa: è una pratica che non è mai stata permessa se non tra persone residenti nella stessa abitazione, ma finora Netflix ha tollerato perché, sintetizzando al massimo, le ha fatto comodo/non ne ha avuto bisogno. L'iniziativa attualmente prevede che sia possibile condividere la password con un massimo di due persone residenti altrove con un sovrapprezzo, piccolo ma non troppo. È sempre meglio che pagare due abbonamenti interi, ma di certo non è più economico come prima.