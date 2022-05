La povertà mondiale svelata dai satelliti

Per delineare quella che può essere di fatto considerata una mappa della povertà mondiale , gli studiosi hanno combinato immagini satellitari notturne acquisite nel 2015 con le informazioni sull'indice di ricchezza geospaziale - calcolato dal programma Demographic and Health Surveys (DHS) - relative ad insediamenti di 49 Paesi (31 africani, 10 asiatici e 8 delle Americhe), per un totale di 2,4 milioni di famiglie.

Mentre le ricerche precedenti si sono concentrate maggiormente sul rapporto tra aree illuminate e sviluppo economico, abbiamo scoperto che in realtà funziona anche il contrario e che le aree non illuminate sono un buon indicatore della povertà - Steffen Fritz, uno degli autori dello studio

L'analisi della radianza notturna può essere un valido strumento per stimare il grado di benessere e di povertà a livello mondiale . Lo studio condotto dall'Istituto Internazionale per l'Analisi dei Sistemi Applicati di Laxenburg (Austria) e pubblicato su Nature ha ulteriormente dimostrato la teoria, concentrandosi però sul rapporto tra aree non illuminate e povertà. Nei Paesi in via di sviluppo - spiegano i ricercatori - le aree con bassi livelli di radianza luminosa indicano generalmente le zone con un grado di sviluppo limitato :

Per radianza luminosa si intende il flusso della radiazione luminosa per unità di area. La specifica unità di misura è il nit.

Le immagini sono quelle catturate dal VIIRS DNB (Visibile Infrared Imaging Radiometer Suite Day-Night Band), un sensore satellitare per la luce notturna lanciato nel 2012 ed in grado di fotografare quasi l'intera Terra nelle ore notturne con una risoluzione di circa 750 metri nell'intervallo spettrale 500-900nm. Di fatto VIIRS DNB consente di stimare la radianza notturna con un livello di precisione a livello di quartiere. I ricercatori hanno utilizzato inoltre i dati del WSF (World Settlement Footprint), attualmente il più vasto database che racchiude tutti gli insediamenti umani a livello mondiale.

LA MAPPA DELLA POVERTÀ MONDIALE

Dimostrato che esiste una chiara associazione tra l'aumento delle percentuali di comunità non illuminate in un Paese e la diminuzione del livello del benessere economico, lo studio evidenzia che il 19% degli insediamenti urbani mondiali non emette radianza luminosa: la maggior parte di questa ampia fetta della Terra si trova in Africa (39%) e Asia (40%). Considerando solo gli insediamenti rurali, la percentuale è del 65% in Africa e del 40% in Asia.

Si rilevano inoltre infrastrutture non illuminate anche in diversi Paesi del Medio Oriente e dell'Europa. Il dato relativo al continente europeo - 16% degli insediamenti senza radianza -può sorprendere ma i ricercatori avanzano un paio di ipotesi sulle ragioni: si potrebbe trattare dell'effetto combinato delle misure per limitare il consumo energetico messe in atto da governi, cittadini e aziende, unito alla constatazione di una non trascurabile percentuale di abitanti che vive nelle aree rurali. Il Nord America e il Sud America, invece, seppur con alcune eccezioni, hanno livelli relativamente bassi di infrastrutture non illuminate, circostanza in parte spiegata dall'alto grado di urbanizzazione nell'America del sud e dall'elevato consumo di energia pro capite nell'America del nord.