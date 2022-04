Mercato usato, nel 2021 ai livelli pre Covid: terzo posto tra le prassi amiche del Pianeta

Il mercato dell'usato nel 2021 ha avuto in Italia un giro d'affari di 24 miliardi di euro, l'1,4% del PIL. A fare da traino, secondo l’ottava edizione dell’Osservatorio Second Hand Economy condotto da BVA Doxa per Subito.it, sono state le compravendite online che rappresentano oggi quasi la metà del totale (il 49%), con una crescita anno su anno di 1 miliardo di euro. Così il valore economico complessivo del business dell'usato nel 2021 è tornato ai livelli del 2019, dopo il calo dovuto alla pandemia. Sono quasi 23 milioni gli italiani che hanno scelto questa espressione di economia circolare, e il 66% di chi ha comprato ha guardato agli oggetti di seconda mano non come ripiego rispetto al nuovo ma come scelta principale, dimostrando di considerare questa modalità come un modo intelligente di fare spazio, di dare valore agli oggetti e di guadagnare. Il tutto all’insegna della sostenibilità, che rimane il primo valore di riferimento dell’economia dell’usato (54%). L'usato mantiene il terzo posto tra i comportamenti sostenibili preferiti dagli italiani (52%), dietro a raccolta differenziata (94%) e acquisto di lampadine a LED (71%), con picchi ancora più alti di adozione nel 2021 per i laureati (68%), per la cosiddetta generazione Z (66%), nella fascia 35-44 anni (70%) e nei nuclei familiari con bambini (68%).

La second hand economy nel 2021 entra a tutti gli effetti tra le abitudini di consumo degli italiani, grazie anche al ruolo propulsivo del digitale, che si è evoluto attraverso l’introduzione di servizi sempre più integrati, che consentono di gestire la compravendita totalmente da smartphone, senza muoversi da casa. Subito ad esempio ha sviluppato il servizio Tuttosubito, che permette di comprare e vendere a distanza e in sicurezza, offrendo una customer experience sempre più simile all’e-commerce - ha commentato Giuseppe Pasceri, CEO di Subito.

USATO ONLINE: PERCHÉ

Il 49% degli intervistati ha dichiarato di preferire la compravendita online dell'usato perché è il canale più rapido, il 43% per la varietà di scelta, il 41% perché permette di fare tutto da casa e il 38% apprezza l'assenza di orari, si può mettere a frutto ogni momento del giorno o della notte. La compravendita di prodotti usati sembra sempre più integrata nelle abitudini degli italiani. La frequenza delle transazioni continua a crescere: il 72% di chi ha acquistato e il 69% di chi ha venduto lo fa almeno una volta ogni sei mesi. Inoltre, il 72% di acquirenti e il 76% di venditori dichiara di avere comprato almeno lo stesso numero di oggetti dell’anno precedente. La ragione principale per la quale ci si rivolge al mercato dell'usato è risultata essere il risparmio (56%, in crescita di 6 punti percentuali rispetto al 2020), seguita dalla fiducia nel riuso per combattere gli sprechi (49%) e dalla convinzione che sia un modo intelligente di fare economia che rende molti oggetti più accessibili (43%). Chi invece decide di vendere merce di seconda mano lo fa principalmente (il 79% degli intervistati) per liberarsi di oggetti inutilizzati, per la contrarietà agli sprechi (44%) e per guadagnare (39%).

USATO ONLINE: COSA

L’Osservatorio ha analizzato le categorie e gli oggetti usati più scambiati. In generale è tornato a crescere il volume della compravendita nelle categorie Motori (11,5 miliardi, c'è lo zampino della crisi dei chip, qui il report approfondito di AutoScout24), seguita da Casa e Persona (5,7 miliardi) ed Elettronica (4,1 miliardi), che mantengono un trend di crescita costante, mentre dopo il boom del 2020 Sport e Hobby (2,6 miliardi) è tornata ai livelli pre-pandemia per via del progressivo ritorno alla normalità. Nello specifico, le categorie nel 2021 più "battute" dai clienti sono state: Casa e Persona (73%)

Sport e Hobby (57%)

Elettronica (54%)

Motori (32%) Mentre i prodotti usati più acquistati online: abbigliamento e accessori (34%)

libri e riviste (31%)

informatica (27%)

L'ELETTRONICA MOVIMENTA 4,1 MILIARDI DI EURO

La categoria elettronica ha avuto nel 2021 un volume d’affari complessivo di 4,1 miliardi di euro. Il canale preferito è risultato essere quello online, scelto dal 54% di chi compra e dal 43% di chi vende, mentre l’offline è stabile al 23% per vendite e acquisti. Nei dati di compravendita colpisce una particolarità sugli smartphone che presentano una crescita negli anni dovuta all’online: gli utenti sono sempre più abituati a rivolgersi al digitale, tanto che nella top 10 delle parole più ricercate su Subito.it c'è "iPhone".



Nello specifico, gli italiani hanno acquistato soprattutto telefonia, dispositivi audio video, console e videogiochi. L’usato in questo campo non è solo un modo per risparmiare, ma è anche una maniera smart di ritrovare oggetti vintage per chi ha la passione del retrogaming o del modernariato tech.

L'USATO DA NORD A SUD

A livello locale, lo studio dell'Osservatorio evidenzia che il giro d'affari maggiore nel 2021 lo si è avuto in: Lazio (3,4 miliardi di euro)

Lombardia (3,3 miliardi)

Campania (2,4 miliardi), mentre guardando alle regioni dove si è guadagnato di più rispetto alla media nazionale 2021 di 1.121 euro in testa c'è la Campania: Campania (1.625 euro)

Veneto (1.383 euro)

Lombardia (1.339 euro)

Toscana (1.208 euro)

Piemonte (1.147 euro)