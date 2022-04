Twitter nelle mani di Musk, il giorno dopo tra paure, elogi e commenti sarcastici

Dopo il terremoto dell'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk, la parola d'ordine del day after è "incertezza". Mentre il mondo si è spaccato in due tra chi vede con favore l'operazione finanziaria e chi invece è preoccupato che un social media di tale importanza sia finito nelle mani di una sola persona, all'interno dell'azienda è il momento di fare il punto della situazione. Sì, perché Parag Agrawal è CEO da nemmeno cinque mesi, e già risulta in pratica dimissionario, così come dimissionario è anche il consiglio di amministrazione. Incertezza, si diceva, che tra l'altro si estende dal top management sino ai dipendenti, preoccupati che l'arrivo di Musk significhi ridimensionamenti, rivoluzioni, modifiche strutturali. In una sola parola: licenziamenti. Agrawal ha parlato con i lavoratori nelle ore successive all'acquisizione (ricordiamo: dovrà passare tutti gli step amministrativi e normativi prima di essere approvata definitivamente, si parla di circa sei mesi), confidando loro di non sapere nulla riguardo il futuro.

NIENTE LICENZIAMENTI (PER ORA)

L'unica informazione in suo possesso è che di licenziamenti, "in questo momento", non ne sono previsti. Ma cosa succederà una volta che il passaggio di consegne sarà completato non è ancora dato sapere. Certo è che una buona parte dei dipendenti è preoccupata che il passaggio in mani private del social significhi compensi ridotti: ad oggi, infatti, sono tanti i lavoratori di Twitter che percepiscono parte dello stipendio sotto forma di azioni. Che succederà domani, quando l'azienda diventerà al 100% del privato Elon Musk?

BEZOS PUNZECCHIA E CHIAMA IN CAUSA LA CINA

E mentre ci si domanda chi sarà alla guida di Twitter (Musk è difficile, visto che già ha SpaceX, Tesla, Neuralink, The Boring Company e tutto il resto) e se Trump verrà riammesso sulla piattaforma dopo il ban ricevuto l'anno passato ("non torno, Twitter è noioso" avrebbe detto l'ex Presidente), c'è chi si sta facendo delle domande sul futuro del social network, soprattutto sulla direzione (politica ed economica) che è destinato a prendere.

Interesting question. Did the Chinese government just gain a bit of leverage over the town square? https://t.co/jTiEnabP6T — Jeff Bezos (@JeffBezos) April 25, 2022

"Che il governo cinese abbia appena acquistato un pezzettino della piazza di paese?", ha twittato in modo provocatorio Jeff Bezos, che di certo con Musk non ha grandi rapporti (v. le battaglie legali con Starlink e quelle sul lander lunare). Il riferimento va all'importanza che il business di Elon Musk ha in Cina, specie riguardo le vendite di Tesla e la fornitura di batterie. Poi il secondo uomo più ricco al mondo (indovinate dietro a chi?) è tornato in parte sui suoi passi cercando di smorzare i toni: "La mia risposta personale a questa domanda è probabilmente no", ha scritto.

JACK DORSEY APPROVA

Un'ultima parola in questo giorno post-acquisizione ce l'ha anche Jack Dorsey, che di Twitter è stato fondatore e CEO. Quello della privatizzazione viene definito "un primo passo corretto" per liberare il social da Wall Street e dal modello pubblicitario. Twitter "deve essere un bene pubblico a livello di protocollo", dice l'ex CEO, "Elon è l'unica soluzione di cui mi fido". E nei ringraziamenti include anche l'attuale CEO Parag Agrawal, che con Musk ha avuto il coraggio e la forza di "aver fatto uscire l'azienda da una situazione impossibile". "L'obiettivo di Elon di creare una piattaforma che sia massimamente affidabile ed ampiamente inclusiva [...] è anche l'obiettivo di @paraga [Parag Agrawal, ndr] e il motivo per cui l'ho scelto".