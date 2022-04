Wikipedia, stop alle donazioni con criptovaluta. Così ha deciso la community

Avrà pur 21 anni, ma Wikipedia non cambierà mai il suo spirito aperto e democratico: ogni decisione passa dalla community, così come quella di non accettare più donazioni in criptovalute come BItcoin ed Ethereum. La scelta è stata fatta in democrazia, appunto: messa ai voti, il 71,17% dei partecipanti al sondaggio ha espresso la volontà di interrompere questa pratica.

É stato l'amministratore Molly White a lanciare la proposta lo scorso gennaio, sollevando perplessità sulle implicazioni di natura etica ed ambientale che andrebbero a scontrarsi con i princìpi di Wikimedia Foundation. É dal 2014 che la fondazione accetta donazioni in criptomoneta tramite BitPay, ma a dire il vero si è sempre trattato di cifre non particolarmente importanti, lo 0,08% delle entrate nel 2021 giusto per farsi un'idea.

Le criptovalute sono investimenti a rischio estremamente elevato che stanno guadagnando popolarità tra gli investitori, in particolare negli ultimi tempi, e non credo che dovremmo approvarne l'uso in questo modo.

La discussione durata tre mesi si è conclusa con la votazione finale, un risultato che è difficile definire statisticamente rappresentativo considerando che solo 326 utenti hanno espresso il loro parere. Tuttavia, 7 su 10 si sono espressi per bloccare le donazioni cripto, e la decisione è stata presa: