Scienza e ricerca, gli effetti della guerra in Ucraina saranno devastanti

La guerra in Ucraina ha allontanato la Russia dall'Occidente, e questo vale nel contesto politico ed economico così come in quello della scienza e delle attività di ricerca . Le collaborazioni sono state congelate sino alla "rimozione completa e incondizionata delle sanzioni illegali", come nel caso di Roscosmos con i partner della Stazione Spaziale Internazionale o del CERN . Ma in generale gli effetti di questo stop potrebbero vedersi più avanti , ed essere decisamente negativi tanto da pensare che il lavoro fatto sino ad oggi possa essere compromesso.

RICERCA AMBIENTALE BLOCCATA

Reuters riporta l'esempio della Northeast Science Station sul fiume Kolyma, in Siberia: qui arrivavano scienziati da tutto il mondo per studiare i cambiamenti climatici, ora i finanziamenti sono stati bloccati, così come ferme sono le (essenziali) rilevazioni in loco. E interrompere le misurazioni significa avere dati storici non completi, che a loro volta si traducono in informazioni frammentarie e poco utili all'approfondimento scientifico.

In generale si parla di decine di milioni di dollari di finanziamenti mancati, bloccati o persino del tutto annullati dalle sanzioni imposte dal mondo occidentale (Europa in primis): una situazione che, a detta di alcuni scienziati, potrebbe essere compromessa soprattutto in ambiti come quello ambientale e degli studi sui cambiamenti climatici in cui la conoscenza russa e il territorio russo sono indispensabili ai fini della ricerca. Un esempio su tutti è quello del permafrost: "Due terzi della regione del permafrost è in Russia", spiega Ted Schuur Del Permafrost Carbon Network della Northern Arizona University. Che tradotto significa: se si toglie la Russia dalla ricerca, a pagarne le conseguenze sarà il mondo scientifico nel suo complesso.

I finanziamenti di matrice estera sono considerati essenziali dalla comunità scientifica russa, specie in campi come quello ambientale. Il governo russo dedica infatti solo l'1% del PIL a ricerca e sviluppo, destinandolo soprattutto a progetti su tecnologia spaziale ed energia nucleare. Il blocco alle collaborazioni con Stati Uniti ed Unione Europea sta mettendo in serio pericolo il destino della ricerca, e non solo di quella russa.