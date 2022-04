Estratti 19 milioni di Bitcoin: ne restano "solo" 2 milioni, ma ci vorranno 120 anni

Venerdì 1° aprile, esattamente alle ore 18:21:29 italiane, è stato estratto il Blocco 730002 nella blockchain di Bitcoin; come ricompensa la rete ha emesso il BTC numero 19.000.000. Il limite teorico di bitcoin estraibili è 21 milioni, quindi potrebbe sembrare che siamo ormai vicini al completamento delle operazioni; in realtà, però, per come è strutturata la rete si stima che per estrarre i restanti 2 milioni di BTC serviranno circa 120 anni. Appuntamento insomma al 2140.

Bitcoin, una delle prime criptovalute arrivate sul mercato, si basa su princìpi che ormai in quel settore si possono considerare superati, ma riassumiamo brevemente: la rete produce nuovi bitcoin ogni volta che un blocco di transazioni è aggiunto al proprio registro. I blocchi si "estraggono" risolvendo una lunghissima serie di calcoli matematici; il primo utente che completa un blocco viene ricompensato con un determinato quantitativo di BTC (più le relative commissioni sulle transazioni).

La blockchain, tuttavia, riduce progressivamente l'entità della ricompensa man mano che si va avanti a estrarre nuovi blocchi: il numero di BTC aggiunti alla rete (e al wallet dell'utente che li ha estratti) viene essenzialmente dimezzato ogni 210.000 blocchi. I blocchi vengono estratti più o meno ogni 10 minuti (per chiarire: un singolo blocco su tutta la rete di miner). Nelle primissime fasi della vita della moneta, ogni blocco estratto garantiva ben 50 BTC, oggi siamo già scesi a 6,25 (da maggio 2020).