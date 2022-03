UE vuole l'interoperabilità tra le app di messaggistica con il Digital Markets Act

Tra le nuove disposizioni concordate nelle scorse ore dai negoziatori del Parlamento e del Consiglio, quelle principali sono indirizzate ai fornitori di messaggistica che dovrebbero rendere i loro servizi "interoperabili" . In pratica, servizi come Whatsapp , Facebook Messenger o iMessage dovranno essere più aperti e offrire la possibilità di interagire con piattaforme di messaggistica più piccole, se queste lo richiederanno.

PIÚ SCELTA

Secondo l'UE, in tal modo, gli utenti dovrebbero avere una maggiore scelta su come inviare messaggi, senza doversi preoccupare di quale piattaforma utilizza il destinatario. Al momento, non è ben chiaro se questo requisito si dovrà applicare anche all'interoperabilità tra le grandi piattaforme di messaggistica. Nel testo è scritto che le disposizioni di interoperabilità per i social network "saranno valutate in futuro".

Questo il commento di Andreas Schwab, relatore della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento:

L'accordo inaugura una nuova era di regolamentazione tecnologica in tutto il mondo. Il Digital Markets Act pone fine al dominio sempre crescente delle aziende Big Tech che d'ora in poi dovranno dimostrare che consentono concorrenza leale anche su Internet. Le nuove regole aiuteranno a far rispettare questo principio di base. L'Europa garantisce così più concorrenza, più innovazione e più scelta per gli utenti. Con il Digital Markets Act (DMA), l'Europa sta stabilendo standard su come funzionerà l'economia digitale del futuro. Spetterà ora alla Commissione europea attuare rapidamente le nuove norme. Come Parlamento europeo, ci siamo assicurati che il DMA fornisca immediatamente risultati tangibili: i consumatori avranno la possibilità di utilizzare i servizi principali delle aziende Big Tech come browser, motori di ricerca o messaggistica, e tutto il resto senza perdere il controllo sui loro dati.

Tra le norme del Digital Markets Act ce ne sono alcune che vietano alle aziende la possibilità di "combinare i dati personali degli utenti per offrire pubblicità mirata" senza prima avere ricevuto un consenso esplicito, che obbligano di consentire agli utenti di scegliere liberamente il proprio browser, assistenti virtuali o motori di ricerca e che mirano ad offrire agli utenti la possibilità di installare app da altri store.