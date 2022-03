Wikipedia, in Russia in tanti scaricano il torrent per paura del ban

A inizio mese infatti Wikimedia ha rifiutato la richiesta del governo russo di rimuovere la pagina relativa al conflitto in Ucraina (l'accusa è quella di riportare informazioni false), nonostante la minaccia di vedere la versione russa del sito oscurata. La vicenda non deve essere sfuggita proprio ai cittadini russi, che preoccupati per l'ipotesi di un ban hanno cominciato ad attrezzarsi in modo da poter avere accesso all'enciclopedia libera anche qualora dovesse essere resa inaccessibile online.

BOOM DI DOWNLOAD A MARZO

L'organizzazione no-profit Kiwi ha compilato un file che comprende 1,8 milioni di pagine di Wikipedia in lingua russa che vanno a confluire in un torrent il cui peso al momento si attesta attorno ai 29 GB. Come rilevato dalla giornalista Annie Rauwerda in un articolo per Slate, infatti, sembra che in tantissimi abbiano provveduto a scaricare il torrent nelle ultime settimane: nella prima metà di marzo i download di Wikipedia in russo sono stati 1058.889 facendo segnare un aumento del 4.000 per cento rispetto al mese di gennaio. Da Kiwix fanno sapere che un fenomeno simile ha avuto luogo nel 2017, quando era stata la Turchia a bloccare Wikipedia.



​Una crescita verticale ed improvvisa, sintomatica di come il timore dell'oscuramento dell'enciclopedia libera sia vivo e concreto, anche se attualmente il Cremlino non ha ancora dato seguito alle proprie minacce (già nel 2015, peraltro, Wikipedia era finita nella blacklist russa, anche se solo per poche ore).